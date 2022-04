Pagina 229 | Milan-Leao, nella telenovela anche PSG e tribunali

Il portoghese attende la sentenza della giustizia sportiva sulla querelle con lo Sporting Lisbona, ma gli sceicchi hanno l’offerta pronta

La causa in questione risale al 2018, quando il club lusitano fece causa al giocatore per essere passato unilateralmente al Lille, parametro zero. I giudici portoghesi hanno condannato l’esterno rossonero a risarcire lo Sporting Clube de Portugal di 20 milioni di euro, una penale alla quale dovrà anche partecipare il club francese. Si attendono sviluppi per il 17 maggio.

Questione rinnovo, fonte Gazzetta: per Leao è previsto un adeguamento del contratto con aumento dello stipendio a 4,5 milioni di euro (dagli 1,5 attuali), ma il Milan avrebbe chiesto di partecipare al risarcimento allo Sporting Lisbona con un pagamento spalmato in cinque anni. Il Paris Saint Germain sta alla finestra e avrebbe già offerto 70 milioni di euro per l’attaccante rossonero, con un stipendio stagionale di 6 milioni di euro.



Valerio Campagnoli (foto Milanlive)