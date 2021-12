Pagina 229 | Maasamahla, Mehdi. L’addio al calcio di Benatia

Pochi giorni fa si era fatto vedere a Juventus-Genoa, accendendo le fantasie dei tifosi rossoblù per un finale di carriera da sicuro protagonista. Ha invece spiazzato tutti Mehdi Benatia con la lettera in cui annuncia di aver appeso gli scarpini al chiodo. “Ho realizzato uno dei miei sogni da bambino”, e altrettanti ne ha fatti fare ai tifosi anzitutto dell’Udinese (giusto ieri parlavamo della fabbrica di talenti targata Pozzo). Anche in giallorosso e in bianconero ha fatto faville, con un interregno di valore al Bayern Monaco.

Ci mancherà? Mancherà sicuramente a chi ammira il topos del giocatore duro, arcigno, di personalità. Tra le tante esternazioni del marocchino:

“Mi hanno chiuso tutte le porte, sono passato dalla finestra”

“Dico sempre quello che penso, è il mio difetto più grande. Se volete che voti Messi o Ronaldo tra i migliori del mondo, scordatevelo”.



Ma anche pensieri che restituiscono un Benatia altruista e con spirito di squadra: “Questo è uno sport collettivo, un premio individuale del genere mi sembra un po’ forzato”, quando vinse il premio come miglior calciatore arabo. Maasamahla, Mehdi. Arrivederci, Benatia.