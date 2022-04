Pagina 229 | Luci (ed ombre) a San Siro

“Il Foglio a San Siro”, kermesse che ha riunito il gotha del calcio italiano, proprio nello stadio in cui si sono registrate nuove vibrazioni durante Inter-Roma

Miniscosse che tornano dopo tre anni, a causa del ripristino della piena capienza nell’impianto milanese dopo la pandemia. Nel 2019 alcuni settori delle due curve al Terzo Anello furono chiusi per precauzione, per adesso invece non son previste limitazioni. Non può mancare la polemica, legata all’annosa questione della futura nuova casa di Milan ed Inter.

Sponda nerazzurra, parla il dirigente Alessandro Antonello, intervenuto all’evento: “ci siamo chiesti se fosse stata fattibile la ristrutturazione dello stadio. Gli studi dimostrano che è molto difficile per una serie di fattori: va trovata una location nel raggio di cento chilometri che possa ospitare non uno, ma due club. In secondo luogo, il Meazza con i suoi 90 anni circa di storia presenta elementi architettonici difficili da sistemare e con costi elevati. Il Terzo Anello stesso presentava seri problemi di ristrutturazione”.

Alla stessa kermesse non poteva mancare la posizione del Milan, così il presidente Paolo Scaroni: “Dopo mille giorni, si è rinunciato alle volumetrie e accolto le richieste del Comune, mi auguro che il progetto del nuovo stadio, sia esso a San Siro o altrove, diventi il progetto di tutta Milano, Il Real Madrid incassa 145 milioni annui, noi 34: come possiamo pensare di competere a queste condizioni?”.

L’affondo di Andrea Agnelli ha il sapore del rigore a porta vuota: “San Siro è antifunzionale per qualsiasi attività legata al calcio. Un po’ come Wembley: andai sia nel vecchio che nel nuovo stadio, non c’è paragone. Alla Juventus lo stadio di proprietà è valso il 700% di ricavi in più. La FIGC dovrebbe pensare all’idea di uno stadio unico come casa della Nazionale, sarebbe qualcosa di elitario”.



Valerio Campagnoli (foto Lagoleada.it)