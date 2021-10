Pagina 229 | L’insostenibile leggerezza di Meret

“Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin?”

Il portiere. Il ruolo più bello e più bastardo, a detta di chi ci ha giocato. Più la seconda accezione se ti chiami Alex Meret, che da talento brillante del calcio italiano, rischia di rimanere incastrato tra seconde giovinezze di un Ospina che ha contribuito pesantemente al primato partenopeo assieme a una difesa da record e -soprattutto- una sfiga micidiale. Frattura del polso, problemi muscolari che lo hanno tenuto 130 giorni fuori. Infortuni alla spalla, frattura del braccio, una vertebra lombare rotta. Un autentico calvario per l’estremo difensore, dall’esplosione alla Spal fino al presente in azzurro.

Unico giocatore a non esser sceso in campo ad Euro 2020 (da terzo portiere, comprensibile). Soprattutto, la consapevolezza di dover giocare ad alti livelli e con continuità per valorizzarsi sul mercato. De Laurentiis però difficilmente si priverà di un simile talento: con le innumerevoli competizioni in corso non esiste più un primo e un dodicesimo: due titolari, due grandi portieri per ambire alla parola proibita di otto lettere. Quella che inizia con la S.



Valerio Campagnoli (foto Sky)