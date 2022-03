Pagina 229 | Lega Serie A, habemus Presidentem

Lorenzo Casini, avvocato classe ’76, eletto con 11 voti a favore

Otto invece le schede bianche. Un voto a Paolo Dal Pino, che già nelle scorse settimane si era dimesso dalla carica.

Curriculum che da solo copre l’intero articolo: capo di Gabinetto del Ministero della cultura (MIC), oltre a essere professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Casini è anche Docente di diritto amministrativo e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione e Responsabile dell’Area giuridica nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e Co-President dell’International Society of Public Law (ICON-S). Svolge la pratica di avvocato a Roma. In ambito sportivo è stato dal 2014 al 2019 un Componente del Collegio di Garanzia dello Sport, III Sezione (competente in materia di questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento).

Le prime parole di Gabriele Gravina, presidente federale: “Ci auguriamo che Casini ricompatti la Lega in tempi brevi”.

Valerio Campagnoli (foto Lega Serie A)