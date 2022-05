Pagina 229 | Le fantastiche 4

Flash rapidissimo sulle finaliste di Europa e Conference League

FINALE DI EUROPA LEAGUE: GLASGOW RANGERS – EINTRACHT FRANCOFORTE

Dobbiamo dire che, per quanto poco possano piacere l’UEFA e il calcio del XXI secolo, fa assolutamente piacere tornare a quelle sfide dal sapore anni ’70/80: se la Champions è una Superlega in fieri, con l’Europa League (ma anche la Conference) tornano in auge i nomi che stuzzicano i palati più fini, e con qualche capello bianco. Superato il West Ham, L’Eintracht (concordia, in tedesco) di Francoforte è alla sua terza finale europea, dopo la Coppa dei Campioni ’59/60 persa col Real Madrid, e la vittoria della Coppa Uefa ’79/80 superando i connazionali del Borussia Mönchengladbach. Exploit puro per la Launische Diva (diva lunatica), che prende questo soprannome dal saper battere a sorpresa parecchie corazzate, per poi capitolare contro squadre più deboli sulla carta.



Sfuma un’altra finale tutta tedesca per i rossoneri del Meno, perchè ad Ibrox Park i Rangers regolano il favorito RB Lipsia e staccano il biglietto per Siviglia, il 18 maggio: sarà il quinto atto conclusivo per il club protestante di Glasgow, che dopo il fallimento del 2012 ha vissuto una risalita rapidissima. Prima di questa stagione, una Coppa Coppe vinta nel 1972, due finali perse della stessa competizione nel ’61 e nel ’67, nonchè la penultima edizione di Coppa Uefa nel 2008: i Gers in quell’occasione cedettero allo Zenit San Pietroburgo.

FINALE DI CONFERENCE LEAGUE: ROMA – FEYENOORD

Dell’exploit di Mourinho – primo allenatore a raggiungere l’ultimo atto delle tre vigenti competizioni europee- si è detto fin troppo: i giallorossi comunque rivivranno il sogno europeo dopo l’edizione della Coppa Uefa del 1991, quando furono sconfitti dall’Inter in doppia finale. Dopo la controversa validità della Coppa delle Fiere vinta nel 1961, l’altra finale europea fu il dolorosissimo 30 maggio 1984, con la famosa e sfortunata lotteria dei rigori che arrise al Liverpool.

A Tirana volerà anche il Feyenoord, che resiste a un Velodrome caldo come non mai: lo 0-0 segue il 3-2 in Olanda. Per i biancorossi della Mosa, anche la Coppa Campioni conquistata nel 1970 e la Coppa Uefa vinta due volte: nel ’74 e 2002.



Valerio Campagnoli (foto UEFA)