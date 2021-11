Pagina 229 | Lazio, per le nuove maglie un nome inedito per il calcio italiano

Mizuno, Kappa e adesso anche un nuovissimo competitor per vestire i biancocelesti dal ’22/’23

Contratto in scadenza per la Macron che dal prossimo giugno, con ogni probabilità, non produrrà più le maglie in biancoceleste. Una collaborazione di otto anni da 3 milioni e mezzo nell’ultima stagione, a cui seguirà un nome tra Mizuno, Kappa e Castore. Il brand giapponese, che è sempre andato forte nel vestire la J1 League, tornerebbe vent’anni dopo aver vestito la Fiorentina di Adriano (quando ancora era l’Imperatore e non l’idolo di birrerie e locali notturni) e Chiesa (chiaramente Enrico, papà di Federico). Su Kappa poco da dire che non sia già stato detto; curiosità massima invece sul marchio inglese, fondato nel 2015 dai fratelli Tom e Phil Beahon, e rapidamente asceso alle cronache per aver sponsorizzato prima Andy Murray, poi diversi club di Premier League. Adesso anche Aston Villa, Bayer Leverkusen e Siviglia starebbero per vestire Castore, vediamo se il nuovo brand sbarcherà anche nel Belpaese.

Valerio Campagnoli (fonte nssmag)