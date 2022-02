Pagina 229 | Lazio, Mizuno ufficiale per la prossima stagione

Bruciata Castore: rimandata la possibilità per il brand inglese di vestire una squadra di Serie A

Ne parlavamo qui, ora è ufficiale: Lazio che vira su Mizuno per tutte le proprie squadre, comprese le giovanili e le femminili. Non è per ora chiara la durata della collaborazione, sappiamo invece gli anni della precedente partnership con Macron: dieci stagioni, tra cui l’indimenticabile Coppa Italia vinta il 26 maggio 2013 nel derby più discusso e bruciante di sempre.

Il club di Lotito ritorna al futuro: il marchio giapponese fa la sua comparsa in serie A dopo aver vestito la Fiorentina vent’anni fa, nel 2001/02. Nipponico il teamwear, nipponico il main sponsor Toyota, per una collaborazione avvenuta tutta sotto il segno del Sol Levante.



Valerio Campagnoli (foto Corriere Dello Sport)