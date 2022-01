Pagina 229 | L’Athletic batte l’Atleti: Bilbao in finale, si regala il Real Madrid

Pagina 229 | L’Athletic batte l’Atleti: Bilbao in finale, si regala il...

Simeone rimontato al cardiopalma dai baschi, che in finale di Supercoppa spagnola troveranno i blancos

Domenica a Riad non ci sarà il derby madrileno all’ultimo atto di Supercopa. Grandi significati comunque per l’eterna sfida tra la squadra cuore della monarchia iberica e il simbolo degli autonomismi centrifughi di Euskadi. A siglare la vittoria un micidiale uno-due di Yeray e il nuovo entrato N. Williams, a rimontare l’autogol di Unai Simon all’ora di gioco. Passi indietro per l’Atletico Madrid.

Valerio Campagnoli (foto Repubblica)