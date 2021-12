Pagina 229 | La zampata di Puma, il pallone da casa non lo porta più Nike

Dalla prossima stagione, probabile defezione per la multinazionale dello Swoosh come partner tecnico della Serie A

“Il pallone era troppo sgonfio/troppo gonfio/troppo leggero/troppo pesante“. Di seguito, poi, un claim potente, come solo Nike sapeva fare: Basta palle. Il pallone in Serie A divenne unico, da quattordici anni a questa parte. Quasi tre lustri di dominio incontrastato per l’azienda di Beaverton, che tuttavia già nel corso delle stagioni dovette fare i conti con un lento e silenzioso defilarsi da parte dei club italiani. Delle cinque squadre che si sono avvicendate nel corso degli anni (Juventus, Inter, Roma, Atalanta, Verona) solo i nerazzurri sono rimasti con lo Swoosh sul petto.

Segno tangibile non tanto di una crisi, quanto di un riposizionamento di mercato che guarda anche ad altre tattiche: la commistione tra calcio e basket fu un tentativo niente male, con la gamma Jordan applicata alle divise del Paris Saint-Germain. La multinazionale dell’Oregon quasi fece saltare dalla sedia i puristi, strappando ad Umbro e Adidas le storiche partnership con le nazionali inglese e francese. Ora la Serie A dovrebbe seguire le orme della Liga spagnola nel 2019, paradossalmente proprio nel momento in cui l’azienda tedesca del felino dovrebbe smettere di vestire la Nazionale, in favore di Adidas. Just did that.

Valerio Campagnoli (foto Calcioefinanza)