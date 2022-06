Pagina 229 | La sliding door di Robert Lewandowski

Il lungo commiato al Bayern Monaco del più forte giocatore polacco di tutti i tempi, tra commozione e qualche dubbio

Il segreto di Pulcinella, annunciato già da tempo: Robert Lewandowski sarà un promesso sposo del Barcellona, di quel Barcellona che dovrà risorgere dalle macerie sportive e finanziarie degli ultimi dodici mesi. Thomas Müller si fa portavoce di quelli con gli occhi gonfi e il cappello in mano, parafrasando Bocca di Rosa di De Andrè: “Spero che faccia come al tempo Ribéry, che doveva andare al Real Madrid ma restò”. Il numero uno della Liga, Tebas, va pure oltre, provocatorio com’è nel suo stile: “il Barça non può permettersi Robert”.

Intanto, c’è Romelu Lukaku come alternativa: al Bayern se partisse RL9, al Barcellona se lo stesso RL9 non arrivasse in Catalogna.

La domanda è un’altra. A 33 anni, e dopo aver vinto tutto quel che c’era da vincere (Pallone d’Oro escluso, ma manco possiamo prendercela se il sistema di elezione del vincitore è qualcosa di assurdo), serve una consacrazione e non una nuova scommessa da vincere. Davvero era il caso di concludere la carriera nell’incertezza?

O magari sarebbe stato meglio scegliere un Real planetario e ricostruire i Galacticos dei primi Duemila?



Valerio Campagnoli (foto SportMediaset)