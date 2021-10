Pagina 229 | La Lupa perde il pelo, non il vizio

Prendere ciclicamente imbarcate terribili. Nemmeno lo Special One, a volte, aiuta

Mourinho per la prima volta ne prende sei, dopo oltre mille gare. Ha cavalcato (e vinto) in Champions, Eropa League, Premier, Liga, Serie A. Ha affrontato e sconfitto le più temibili squadre al mondo. Per poi prendere la scoppola, in una notte bastarda al Polo Nord, contro una squadra buona, ma di umili mestieranti. Lo Special One ci mette del suo: “perso contro una squadretta, ma chi era in campo era persino inferiore di livello”. Parole dure, che presagiscono all’addio di diversi elementi. Da Diawara a Smalling, passando per Villar o Kumbulla, sono almeno 12 i possibili partenti. Ribaltone a gennaio, poi si vedrà.

(Benvenuti nel nuovo spazio di curiosità, notizie ed opinioni, tutte rigorosamente mordi e fuggi.

Un omaggio alla mitica pagina Televideo delle brevissime sul calcio: tappa immancabile per chi, molto prima dell’era dei social, voleva il calcio pronto da leggere, senza tanti fronzoli)



