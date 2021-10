Pagina 229 | La Germania che piace è a Friburgo

Calcio ma non solo: la cittadina del Baden Württemberg stuzzica i turisti e stupisce in Bundesliga. Eppure…

Il Bayern prende cinque pallini dal ‘Gladbach, ma il calcio e il mondo intero scoprono Friburgo: la cittadina della Brisgovia diventa una delle mete preferite della Lonely Planet (forse la guida per turisti più famosa al mondo), mentre la squadra è la rivelazione nel campionato tedesco.

Terzi in campionato a tre punti dai bavaresi, soprattutto lo zero alla voce sconfitte. Prospettive di un nuovo stadio e di una crescita che farebbero sognare i tifosi…o forse no. Si programma di spostarsi dal vecchio stadio e il direttore del club tifosi dei grifoni di Brisgovia bolla la cosa come un “dormire nel letto di qualcun altro”. Ne riparleremo a fine campionato.

Valerio Campagnoli (foto ARD)