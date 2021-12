Pagina 229 | La Favorita dalla sorte. Quando il calcio italiano gioca a Palermo

Renzo Barbera per la Nazionale nel playoff mondiale contro la Macedonia del Nord. Corsi e ricorsi storici.

Scelta probabilmente scaramantica per la FIGC, nell’indicare il capoluogo siciliano come crocevia dei nostri destini, 4 anni e spiccioli dopo lo sciagurato barrage contro la Svezia a San Siro. Non perdiamo una gara ufficiale dal ’94, quando la Croazia ci mise in riga nelle qualificazioni ad Euro 96. Ci vinciamo ininterrottamente dal settembre 2004, col 2-1 alla Norvegia séguito del 2-2 contro i cechi a febbraio. Stadio che porta bene dunque, e che anche la Juve volle utilizzare come palcoscenico trionfale (in omaggio ai tifosi bianconeri del Mezzogiorno), contro il PSG, alla finale di ritorno della Supercoppa europea 1996.

Questa la cabala. Il resto, dobbiamo mettercelo noi. Magari mandando un segnale a CR7 e al suo Portogallo.

Valerio Campagnoli (fonte SerieANews)