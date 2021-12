Pagina 229 | Kostas Manolas torna in Grecia, tra accoglienze maestose e qualche banconota di troppo

Il calcio italiano saluta colui che ha portato la Roma a una semifinale europea, per la prima volta in 27 anni dal 1991. La zuccata contro il Barcellona resterà negli annali

Il ritorno in patria del difensore greco è di quelli mai banali: fiumi di contanti emersi da un controllo all’aeroporto di Capodichino, Napoli. Subito si sono scatenate le speculazioni dei media: c’è chi dice oltre 10mila,-soglia oltre cui sarebbe scattata la multa per riciclaggio- chi invece 6400 .

Soprattutto, la folla festante e carica di fumogeni bianchi e rossi, colori sociali dell’Olympiakos Pireo, ad accogliere uno dei difensori più validi e duttili dell’ultimo decennio di Serie A. Non serve nemmeno ricordare ulteriormente il boato prodotto per quel pallone spizzato all’Olimpico, corona di una rimonta che per ora, e chissà ancora per quanto, è l’apogeo della storia recente giallorossa. In attesa di tempi migliori.

In ogni caso, Efharistò, Kostas.

Valerio Campagnoli (foto Anteprima 24)