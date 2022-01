Pagina 229 | Kessié, Inter e Juve all’arma bianca sul rossonero

Derby d’Italia di mercato per l’ex atalantino, che col Milan ha possibilità di rinnovo pari a zero

A partire da giugno, l’ivoriano si riprenderà dunque il cartellino per vendersi al miglior offerente. Beneamata e Vecchia Signora stanno alla finestra, ma c’è anche il Tottenham pronto a lanciarsi sul mediano. Marotta dal canto suo lo segue già da tempo, l’affare Vlahovic non sembra invece chiudere i rubinetti di mercato per i bianconeri. Il grosso problema è l’ingaggio: 6,5 milioni messi sul piatto dal Milan, soglia da superare per chi vorrà rinforzare il proprio centrocampo (e assicurarsi reti dagli undici metri, visto che Kessié ha sbagliato solo 5 rigori su 36). Si attendono sviluppi.



Valerio Campagnoli (foto calciomercatonews)