Pagina 229 | Italia, in giornata le convocazioni

Questa la pre-lista di Mancini: concreto comunque un rischio esclusione di Balotelli, spiragli per Joao Pedro

Occasioni perdute, una qualificazione diretta gettata alle ortiche tra approcci mentali sbagliati e rigori calciati alle stelle. Inutile piangere sul latte versato, ora si fa sul serio. In giornata la rosa di Mancini per le gare contro Macedonia e -si spera- la vincente tra Portogallo e Turchia allo spareggissimo. Le ultime buone prestazioni di Balotelli forse non basteranno all’eroe di Euro 2012, la cui presenza era legata alle condizioni fisiche di Belotti. Ci sarà comunque tempo: lo spera lui e lo speriamo noi in quanto, alla fine della fiera, tutto ciò significherà un biglietto in tasca per il Qatar.



Questa la pre-lista:

PORTIERI – Donnarumma, Cragno, Sirigu, Silvestri, Gollini

DIFENSORI – Di Lorenzo, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Emerson, Calabria, De Sciglio, Mancini, Biraghi

CENTROCAMPISTI – Verratti, Barella, Jorginho, Pellegrini, Pessina, Zaniolo, Cristante, Tonali, Sensi, Grifo

ATTACCANTI – Berardi, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Raspadori, Scamacca, Insigne, Balotelli, Joao Pedro.



