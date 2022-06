Pagina 229 | Inter, Dybala vicino

Il club nerazzurro va forte sul fantasista, possibile annuncio il 20 o il 21 giugno. Serve però una partenza eccellente

Marotta stesso vuole chiudere in fretta per Dybala e avere più margine di tempo per condurre altre operazioni di mercato. Martedì l’incontro chiave, firme vicinissime. Inutile dire che servirà una cessione eccellente: per provare a ricomporre il tandem delle meraviglie (la LuLa, ossia Lautaro/Lukaku) e farlo diventare un trio, Edin Dzeko è sulla lista dei partenti. Si prospettano gli Emirati o gli Stati Uniti per il bosniaco o un’altra destinazione europea adatta a un degno fine carriera.



Valerio Campagnoli (foto Momentidicalcio)