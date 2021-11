Pagina 229 | Immobile di pregio, mai nessuno come lui

Due record infranti con la Lazio, ma soprattutto riflessioni. Per lui e per il ruolo del bomber

Mai nessuno come Ciro Immobile in biancoceleste. Superato Silvio Piola al primo posto all-time dei marcatori laziali (160 gol a 159) superato Casiraghi nei cannonieri della seconda competizione europea (10 gol di Bisontino in Coppa Uefa, 11 del partenopeo in Europa League).

Ha senso parlare di numeri? Sì e no: no per la solita imparagonabilità del calcio di ottanta anni fa (con carriere più lunghe e più partite da giocare); sì, perché nella Lazio accade la stessa alchimia della miccia e la nitroglicerina: il comburente è in quelle situazioni tattiche che innescano il bomber, prerogativa di Lazio e Torino ma mai di altre piazze (per dirne due: Genoa e Siviglia).

A ciò che è stato campione senza il ruolo del primattore, il compito che gli riesce meglio: far felici i tifosi laziali.



Valerio Campagnoli (foto La Stampa)