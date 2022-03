Pagina 229 | Il ricorso della Federcalcio russa è anzitutto una battaglia per lo sport

Che tacciano le armi o se non possono tacere, lasciate almeno perdere lo sport e la cultura

Si era già parlato qui dell’inconsistenza -usando un eufemismo- dell’esclusione dei club russi di ogni ordine e rango dalle competizioni europee e mondiali. Ora la Federcalcio russa contrattacca con l’inevitabile ricorso.



Così il testo, riportato dal Corriere dello Sport: Al fine di garantire – scrive la Federcalcio russa – la possibilità della partecipazione delle squadre russe alle prossime partite in programma, la RFU insisterà su una procedura accelerata per l’esame del caso. Se la Fifa e la Uefa rifiutano tale procedura, si procederà con l’introduzione di misure provvisorie sotto forma di sospensione delle decisioni Fifa e Uefa, nonché delle competizioni a cui avrebbero dovuto partecipare le squadre russe.



Spostare la sede della finale Champions da San Pietroburgo a Parigi è stata una scelta di sicurezza, non certo mancante di quel condimento di emozionalità dato da quel che comunque è il più grave atto di guerra da trent’anni a questa parte (il secondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale). Estromettere i club russi da ogni competizione, vien da sè, è però un’inaccettabile parallelismo tra chi spara e chi prende a calci un pallone. In barba poi allo spirito olimpico che sì, davvero dovrebbe unire i popoli e tracciare una linea netta tra guerra e pace.



Valerio Campagnoli (foto Guruhitech)