Pagina 229 | Il Maggio Vicentino. Steso il Cosenza nel playout di B

A 40 anni, l’ex Napoli e Nazionale brilla ancora nello spareggio di cadetteria

Primo round al Lane, in casa, contro i lupi della Sila. E’ Christian Maggio a decidere l’incontro al 90’, in quello che può essere il gol più importante nella carriera del difensore nato proprio nella provincia vicentina, a Montecchio Maggiore. Tra sette giorni il ritorno in Calabria, con i veneti costretti a mantenere il vantaggio: in caso di pareggio nel doppio confronto, né supplementari e tantomeno rigori: passerebbe il Cosenza in virtù della migliore classifica (35 punti contro 34).

Valerio Campagnoli (foto Sky)