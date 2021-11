Pagina 229 | Il cielo (azzurro) d’Irlanda

Dall’isola d’Eire passano i destini delle nostre Nazionali. A Dublino l’Under 21 vince e convince, Mancini lunedì si gioca il Mondiale

La cabala fa paura (l’esclusione da Svezia 1958 passò proprio da Belfast), ma Mancini predica la calma (pur cambiando rigorista). Regressione azzurra o Svizzera in palla? Non ci sono dubbi: gli elvetici di ieri all’Olimpico (passati in vantaggio con Widmer all’11° e raggiunti da Di Lorenzo venticinque minuti dopo) sono degni eredi di quella nazionale rossocrociata che sia all’andata sia al ritorno ci fece sudare sette camicie prima di andare ad USA ’94. Dall’altra parte la Nazionale costruisce, ma leziosismi e distrazioni saranno zavorra da eliminare nel bagaglio per il Qatar, in una pratica che va sbrigata già lunedì in Ulster.

Gli azzurrini di Nicolato invece già hanno giocato nell’isola, espugnando Dublino col solito Lucca e Cancellieri, inframezzati da un super Carnesecchi. Per l’Europeo romeno-georgiano tra due anni ci sarà da sudare, ma intanto la Svezia ha una gara (oltre che un punto) più di noi. Il solco è tracciato, basta solo seguirlo.

Valerio Campagnoli (fonte Sportmediaset, CalcioMercato, Advertiser)