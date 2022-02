Pagina 229 | Il caso West Ham lo ricorda: rispettate gli animali (e non solo)

Dopo il video (ripreso da Snapchat) in cui il francese Kurt Zouma picchia il proprio gatto, è bufera nell’ambiente blueclaret

Già due sponsor hanno fatto le valigie, in seguito alla decisione del manager Moyes di schierare comunque il difensore dopo che il caso fosse già scoppiato: Vitality, wellness partner degli Irons, si è detta “estremamente delusa”; Experience Kissimmee, ente turistico di un villaggio in Florida, ha fatto altrettanto.



Intanto le condanne piovono unanimi: dalla Federcalcio francese, inevitabilmente dagli animalisti di tutto il mondo, insomma un po’ ovunque. Si chiede la squalifica a vita per il giocatore. Condanne unanimi, anzi no. Così Michail Antonio, compagno di squadra di Zouma: “ho visto giocatori condannati per razzismo giocare comunque, dopo aver scontato la squalifica. Perchè non dovrebbe valere lo stesso per lui?“



Con il benaltrismo che corre di questi tempi, Antonio aggiunge sciolina sul terreno scivoloso della lotta al razzismo. Da una parte non ha tutti i torti: due pesi e due misure, quello no. Dall’altra, ha rischiato di ammazzare un innocente, anche se non necessariamente bipede.



Valerio Campagnoli (foto La Stampa)