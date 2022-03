Pagina 229 | Guardare avanti

Siamo feriti, non morti. Perchè siamo stati capaci di imprese eccezionali, otto mesi fa. Perchè in fondo, non c’è altra scelta

Ci apprestiamo a chiudere un lungo capitolo. Iniziato idealmente con la prima gara delle qualificazioni europee, passato attraverso la gloria di Euro 2020, e concluso tra i pianti e i fischi del Renzo Berbera – La Favorita di Palermo.

Gli ultimi rantoli di questo capitolo tanto bello quanto maledetto inizieranno alla Büyükşehir Arena di Konya, in Turchia. Lì affronteremo i padroni di casa usciti -anche loro- con le ossa rotte dagli spareggi per il mondiale.

Il match è tra il simbolico e il concreto: niente in palio, se non punti in più per la graduatoria Fifa. Aggiungiamoci la consapevolezza che serve dopo una batosta simile e avremo motivazioni per mettercela tutta.



L’atto finale -anzi finalissimo- di questo biennio indimenticabile (nel bene e nel male) avverrà il primo giugno a Wembley. Sì, quello stadio che ci ha visti alzare la coppa davanti a migliaia di inglesi ammutoliti.

Tornerà il sapore antico delle sfide tra Europa e Sudamerica, Vecchio e Nuovo continente. Ci giocheremo la Finalissima con l’Argentina, vincente della Coppa America. Polvere di stelle nel tempio del calcio mondiale.



Poi, smesso l’abito da sera, ritorneremo a leccarci le ferite, a metterci la tuta da operaio. A lavorare di nuovo su di noi, perchè non possiamo far altro. Perchè in fondo i cicli tornano. Perchè in fondo, possiamo tornare grandi.



Valerio Campagnoli (foto Calcio e Finanza)