Pagina 229 | Gli alti papaveri del nostro calcio, sul nostro calcio

In occasione del forum “Il Calcio che l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport, si parla di Serie A a 20 squadre, playoff e organici nel professionismo

La situazione, citando Ennio Flaiano, è grave ma non seria. Lorenzo Casini, presidente della Lega calcio, intervenuto all’happening: “L’accoppiata pandemia e conflitto in Ucraina ha determinato un crollo dei ricavi a fronte di costi sempre più alti”, ha spiegato il numero uno della Lega che si è poi soffermato sulla qualità della Serie A”

Sulle 20 squadre, per qualcuno troppe in Serie A, per qualcun altro no: così sempre Casini: “Se guardiamo le altre leghe europee, la risposta è no. Però è indubbio che negli anni il progetto della Serie A è cambiato tanto, è un tema che sicuramente va discusso anche con le altre leghe“.



20 in Serie A troppe non sono, 100 nel professionismo sì: “C’è l’esigenza di un nuovo prodotto, playoff o playout non lo so: ragioniamo insieme. Cento squadre professionistiche però sono troppe”. Questo il presidente FIGC Gabriele Gravina, che aggiunge: “la legge fondamentale dello sport ha 41 anni e ormai è superata. Ci sono cose che bisogna fare insieme, mondo del calcio ma anche della politica”.



Valerio Campagnoli (foto Calcio e Finanza)