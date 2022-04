Pagina 229 | Gianni Infantino: un uomo, un perchè

Continua la saga del massimo dirigente Fifa e della sua brama di mettere mano all’evento sportivo più importante del pianeta

Foraggiare la causa sfruttando la lacrimuccia con gli sbarchi dei migranti, sbandierare cifre astronomiche sui presunti benefici (cosa che fanno tutti coloro che disperatamente cercano di pubblicizzare i grandi e costosi eventi), ritrattare tutto per poi, a distanza di giorni, rilanciare col mondiale ogni tre anni. Ceferin, presidente Uefa: “un’assurdità”, associandosi al coro di chi non vuole tantomeno la Coppa del Mondo biennale.



Sembra quasi che il sottoscritto nutra un odio personale per quest’uomo. Tutt’altro, per due motivi. Il primo, in quei modi così affabili ed istituzionali che difficilmente lo fanno avere in antipatia. Il secondo è che l’odio è il contrario dell’amore.

Piuttosto, è una serie di sincere perplessità, per colui che finora, più che governatore del calcio mondiale, appare più come un mercante di emozioni.



Valerio Campagnoli (foto Globalist)