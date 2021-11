Pagina 229 | Giampiero Galeazzi, raccontarne l’essenza

Oggi tutti quanti noi ci sentiamo un po’ più vecchi. Ci saluta un gigante e non solo nel senso letterario

Per quanto la Rai sia stata indietro di anni (ma anche decenni) rispetto alla concorrenza delle tv private, per alcuni aspetti ha aperto nuove strade, nuove orizzonti. Se oggi abbiamo i vari Pardo, Caressa, lo stesso Piccinini -che ha ricostruito attorno a sé il personaggio dopo anni di austerità istituzionali- , gran parte del merito è proprio di Giampiero Galeazzi. Il merito fu suo e di Mara Venier, che con Bisteccone -come amò chiamarlo lei- costruì la prima domenica in cui lo sport si mischiava all’intrattenimento.

Eravamo nel cuore degli anni ’90 e l’infotainment nacque proprio così: Domenica In, che precedeva 90′ minuto ma che ad esso si mischiò, con la premiata ditta Venier-Galeazzi che si divertivano tra lazzi di ogni sorta ed alte vette di trash (memorabile la maglietta della conduttrice, che invitava ad andare di corpo per risolvere i problemi di peso). Fu un attimo, un’intuizione felicissima, per quanto irrimediabilmente legata sempre più al torbido e sempre meno al potere che investe chi racconta di sport. Fu così che il telecronista Galeazzi lasciò campo allo showman, all’intrattenitore -comunque spalla austera di una mattatrice qual era, per l’appunto, Mara Venier.

Uno che è stato giornalista e uomo di sport a 360°, riuscendo a rompere il confine tra istituzionalità ed eccessivo prendersi sul serio e comunque rimanendo sempre nel suo ambito: raccontare l’agone, carpire le emozioni dei protagonisti. Da Maradona, preso per il braccio in un’apoteosi da scudetto, a quando, in una finale olimpica (canottaggio a Sydney 2000) tra le più memorabili, divenne a sua volta memorabile il “turbodiesel” urlato alla vittoriosa imbarcazione azzurra. Non solo un personaggio indubbiamente popolare. Questo e molto altro, fu Giampiero Galeazzi. Tra le ultime icone di quei favolosi anni.



Valerio Campagnoli (foto Gazzetta)