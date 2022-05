Pagina 229 | Genoa, Juventus, Roma. Tra rebranding e nuove divise

Casacche nuove -e nuovo logo nel caso dei rossoblù- per la prossima stagione. Con qualche novità inedita

Verrebbe da scherzare, a vedere la nuova divisa della Juventus in cui il nero da lontano sembra sostituito dal grigio, forse a monito della prima annata a zero tituli dopo un decennio a spadroneggiare. Verrebbe da pensare “beh, che cambia?” con la divisa giallorossa per il prossimo anno, in cui è più l’alternanza tra nuovo e vecchio logo a segnare il passo, (ma in realtà l’eleganza regna sovrana, con colletto e motivi stilizzati di grande classe, alla francese). Verrebbe, anzi viene invece curiosità per il rebranding del Genoa, con un grifone stilizzato, più pasciuto e senza contorni definiti. Non dispiace alla tifoseria, va detto. La vera novità è nello sponsor tecnico, che ormai sembra essere con ogni probabilità appannaggio degli inglesi della Castore: marchio che sbarca in Italia dopo aver sfiorato la firma per le divise della Lazio, finita poi a Mizuno.



Valerio Campagnoli (foto Corriere dello Sport)