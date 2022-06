Pagina 229 | Gareth Bale, per decidere cosa fare da grande

L’addio del gallese al Real Madrid, tra lampi di genio, golf e immancabili polemiche

Tout est pardonnè. Solo qualche mese fa, campeggiava la bandiera del drago rosso sul biancoverde, con la scritta “Wales, Golf, Madrid. In that order”. La Nazionale e prima ancora delle merengues il suo pallino con la pallina e il putter. Adesso, il saluto ai blancos -che a fine giugno si concretizzerà con la fine naturale del contratto- in un clima disteso e concentrato solo sulla finale playoff di domenica, contro l’Ucraina, proprio in Galles: “Un’esperienza che non dimenticherò mai, i momenti vissuti assieme resteranno nella storia del calcio”.

Da storia del calcio effettivamente è stato il suo trasferimento dal Tottenham: 103 milioni di euro, lo sfondamento della porta che custodiva il tabù di cessioni a cifre astronomiche. 257 partite, 106 gol, 67 assist. Per quanta polemica possa esser stata mossa, anche per un mostro di bravura come l’ex golden boy, quei 103 milioni possono dire d’esser stati ben spesi.

Casemiro stesso, la nuova avanguardia del club più prestigioso al mondo, non ha dubbi: “Gareth Bale è La storia”, senza mezzi termini. Tre campionati spagnoli, cinque Champions (con gol in finale al Liverpool nel 2018, all’Atletico Madrid nel 2014), quattro Mondiali per club. La BBC, che prima ancora d’essere l’acronimo della tv di Stato britannica, era la sigla di Bale, Benzema, Cristiano (Ronaldo).

Anything else? Sì. Il Man Utd ci sta facendo un pensierino.



Valerio Campagnoli (foto El Espanol)