Pagina 229 | Franchi tiratori

“Cinquanta concorsi, novanta domande, duecento ricorsi”: parafrasando De Andrè, funziona così se vuoi costruire uno stadio in Italia, così sarà anche a Firenze

Per quanto riguarda i concorsi: quello per il nuovo Artemio Franchi lo ha vinto lo studio Arup, capitanato dall’archistar David Hirsch.



Così il responsabile del progetto a Radio Toscana: “Abbiamo fatto un progetto che ha cercato di essere molto rispettoso dell’edificio esistente. In particolare, lo stadio Franchi è un esempio di eccellenza per le caratteristiche architettoniche e per questo doveva essere rispettato. […] “Il progetto si compone di due parti, la riqualificazione dello stadio e di Campo di Marte. I due interventi si parlano, dialogano tra loro e si scambiano: c’è una sorta di sinergia e un rapporto di scambio tra l’edificio e la natura. La capienza dello stadio sarà di 40mila posti”.

Per quanto riguarda i ricorsi: spicca quello di Luca Dini dello Studio Populous (artefice del nuovo impianto del Tottenham e del nuovo Meazza), tra i partecipanti al bando. Almeno due progetti fra gli otto arrivati in finale sarebbero stati esclusi per “vizi di forma”.



Dario Nardella, sindaco di Firenze, butta acqua sul fuoco: “I contenziosi amministrativi non ritarderanno neanche di un giorno l’andamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Qualunque ricorso non inficerà la tempistica”.

Per quanto riguarda le domande: a quando un nuovo stadio compiuto, undici anni dopo lo Juventus Stadium?



Valerio Campagnoli (foto Sole24Ore)