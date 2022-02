Pagina 229 | Flash Milan: Ibra out per il derby, pronto Giroud

Lo svedese salterà anche la prossima in Coppa Italia

L’ufficio facce -come si sarebbe detto un tempo quando sul campo soggiaceva un infortunato- non promette bene. Zlatan salterà dunque il derby e farà spazio a un attaccante comunque di peso e che attaccante: Olivier Giroud -che tra l’altro rifiutò proprio i nerazzurri- esperto di stracittadine oltremanica. Primo Milan-Inter per il francese, che rilancia: “vinciamo il derby e lottiamo fino alla fine per lo scudetto”. Idee chiare, a cui servirà un seguito a suon di gol.

Valerio Campagnoli (foto Radio Rossonera)