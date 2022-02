Pagina 229 | Finale di Champions a Parigi. Tra timori e lacrime di coccodrillo

Non serve una gran memoria per capire come affari e politica facciano a cazzotti, per poi stringersi la mano la sera a cena.

Questo per dire come la decisione dell’UEFA di spostare la sede della finale di Champions League allo Stade de France, spostandola da San Pietroburgo, sia un medley tra l’affermare i valori occidentali di rispetto -anzi, di equal game- e timori di ritorsioni nei cieli russi da qui a maggio. Non fanno però senso -almeno per ora- i gasrubli (equivalente dei petrodollari sauditi) del main sponsor Gazprom.

A corollario di come -e questo lo vedremo anche ai prossimi Mondiali- o si mangia la minestra dei diritti umani calpestati, o si rinuncia: ai quattrini per le federazioni, ad altre scorpacciate di calcio per pallonari incalliti da televisione.

Valerio Campagnoli (foto Today)