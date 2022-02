Pagina 229 | Ferrán Torres, un giallo in blaugrana

Che poi la maglia del Barcellona, vista alla tv, sembra più blu e fucsia… ma vabè dai, ci siamo capiti

I più attenti lo avranno notato: l’attaccante della nazionale spagnola (andato pure in gol su rigore al 59′), sfoggia nei primi piani la divisa catalana senza lo stemma societario nè quello dello sponsor tecnico, la storica Nike. L’episodio senz’altro si va ad aggiungere ad altre chicche del genere: l’Italia under 21 con la maglia rossa del Nissa, società d’Eccellenza che andò in soccorso degli azzurrini provvisti solo di divisa bianca (portata anche dalla Croazia, che inizialmente intese di giocare con un completo blu); o il Genoa con i quarti invertiti nel 1981, in seguito a un furto negli spogliatoi rimediato con una muta di maglie della Sambenedettese, venduta in un vicino negozio di articoli sportivi nei dintorni di Marassi.

Tornando alla notizia, le congetture si rincorrono: probabile la volontà di non fare uno sgarro all’Adidas, sponsor tecnico dell’attaccante? Difficile ma non impossibile: è già successo che Johan Cruijff, sponsorizzato dalla Puma, chiese e ottenne di giocare con una maglia a due strisce in luogo delle classiche tre.



Staremo a vedere nei prossimi giorni: molto probabile, piuttosto, che tutto si risolva con una lavata di capo al magazziniere.



Valerio Campagnoli (foto NSS Sports)