Pagina 229 | E’ tornata la Juventus. Forse

Adesso Vlahovic. Domani il poker con Bremer, Cambiaso, Ospina e Zaniolo

Due anni senza scudetto possono bastare. L’idea della programmazione non sfiora più nemmeno i pensieri di Andrea Agnelli, che dopo esser tornato all’usato sicuro con Allegri punta su 4 colpi di sicuro impatto. Gente pronta, da non aspettare per capire se la covata è giusta o no. Ospina è perfetto per l’addio di Perin: intercambiabile con Szczesny e sempre pronto a subentrare nei momenti no del polacco. I difensori di Genoa e del Torino (Bremer tuttavia ha rinnovato, ed era stato pure accostato all’Inter) servirà a svecchiare un reparto per quanto di qualità indiscutibile. Di Nicolò Zaniolo, si può solo sperare che, Roma o Juve che sia, finalmente spicchi il volo. Magari, proprio quando ci giocheremo l’accesso al Mondiale.



Valerio Campagnoli (foto Sky)