Pagina 229 | Dybala, Chiello, ora Berna. Juve, lo sfoltimento va avanti

Fuori dai piani societari il centrocampista di Carrara: impazza il totonomi sulla sua prossima destinazione

Il contratto dell’ex Fiorentina scadrà il 30 giugno 2022 e non verrà rinnovato: addio dunque dopo cinque stagioni, condite dalla conquista di tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italia. Federico Pastorello, agente del calciatore, avrebbe rappresentato la volontà di Bernardeschi di proseguire la sua avventura in bianconero, ricevendo un no dalla dirigenza.

Già nei mesi scorsi Inter e Milan avevano sondato il terreno per Bernardeschi in vista del calciomercato estivo, aspettando però sviluppi sull’eventuale rinnovo del contratto. Nerazzurri in leggero vantaggio sui rossoneri: con Perisic promesso alla Juve, potrebbe concretizzarsi uno ‘scambio’ in odore di essere tra le top stories di questa estate. Occhio però anche alla Lazio.



Valerio Campagnoli (foto G. Di Marzio)