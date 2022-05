Pagina 229 | Documenti falsi, rischio Mondiale per l’Ecuador

Non quadra il certificato di nascita di un giocatore della Banana Mecánica: il Cile fa reclamo e spera

Di seguito, il comunicato parziale della federcalcio cilena.



“Si informa che, in data 4 maggio, tramite lo studio Carlezzo Abogados, abbiamo inviato una denuncia alla Commissione Disciplinare FIFA nei confronti del giocatore Byron David Castillo Segura e della Federcalcio ecuadoriana, per uso di falso certificato di nascita, falsa dichiarazione di età e falsa nazionalità del giocatore citato”.



L’Ecuador è arrivato quarto nel percorso di qualificazione per Qatar 2022, ottenendo uno dei quattro posti automatici per le nazionali sudamericane nella Coppa del Mondo. Il Cile chiede che alla nazionale giallarossoblù vengano tolti i risultati delle otto partite di qualificazione in cui ha giocato Castillo, dando agli avversari automaticamente tre punti a tavolino per ciascuna gara. Se la commissione disciplinare desse ragione alla accusa, il Cile si qualificherebbe ai Mondiali 2022 ai danni proprio dell’Ecuador.



Valerio Campagnoli (fonte Calcio & Finanza)