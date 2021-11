Pagina 229 | Dazn, falso allarme

Tardivo dietrofront di DAZN dopo la bufera per lo stop al doppio dispositivo

Chiudere il recinto dopo che son scappate le vacche. Un comunicato del web broadcaster conferma che si possono guardare gli incontri in simultanea su due dispositivi (almeno fino al termine della stagione) ma “un considerevole incremento di comportamenti non corretti (quali, di grazia??? NdR) non va ignorato”.

L’idea era quella di permettere sì i due dispositivi, ma all’interno dello stesso IP, ovvero l’indirizzo internet. In poche parole: ok guardare le partite con due device, ma all’interno della stesso locale. In ogni caso, fino al termine della stagione padre e figlio potranno, ad esempio, guardare le partite in due luoghi diversi. Poi, la stretta.



La mancanza di chiarezza a tal proposito ha portato all’equivoco. Forse voluto da DAZN, o forse no.

Se si tratta di combattere la pirateria, va fatto un plauso: l’emittente londinese sta riuscendo nel suo esatto contrario, spingendo i tanti tifosi a pensare se affidarsi o meno alla magica combo radiolina+streaming da siti arabi, russi o cinesi. A sentire i social, sono in tanti a rimpiangere Sky e i suoi costi da nababbi.

In ogni caso va bene tutto, per carità, ma evitate il pezzotto. Non fate sciocchezze di cui potreste pentirvene.

Valerio Campagnoli (fonte Calcio e Finanza – modificata)