Pagina 229 | Diritti tv, la guerra del telecomando continua

Tim-DAZN perderebbero l’esclusiva congiunta. Sky alla riscossa, Amazon alla finestra

Secondo Il Sole 24 Ore, nel prossimo consiglio di amministrazione di TIM, in programma il 26 maggio, sarà trattato il tema degli accordi fra il gestore delle comunicazioni e il broadcaster britannico. Con ottime probabilità si dirà addio all’esclusiva di Dazn su TimVision, con esclusione da altri box set come Sky Q, a causa di risultati economici dell’affare giudicati non soddisfacenti da TIM.

Alla fine della durata dell’ accordo, Dazn potrebbe stringere accordi con altri operatori del settore, come accaduto fino all’anno scorso. A quel punto, potrebbe rientrare in gioco Sky, che in questo campionato ha trasmesso tre partite in co-esclusiva, ma attenzione anche ad Amazon, già approdato col suo pacchetto in Champions League.



Valerio Campagnoli (foto Vimatel)