Pagina 229 | De jella maxima, ossia: commentino sui sorteggi di Nations League

Il trend che spopola da diverso tempo: gironi facili da un lato e poi c’è quello di ferro. Nel nostro caso, anzi, di titanio

Inglesi, tedeschi, ungheresi. Come se non bastasse il giallo dei sorteggi maldestri -che prima regalano Sporting Lisbona e Ajax per poi virare verso Villarreal e Liverpool- ora tocca alla Nazionale di Mancini, ad esser bastonata dall’urna europea.

Nyon, quattro lettere e un ricettacolo di mugugni e maledizioni. Non è la prima volta che accade questo: a fronte di raggruppamenti all’acqua di rose (nell’immagine potete giudicare voi), c’è il girone impossibile.



Che dire: da una parte si maledirà pure la dea bendata, ma guardando il bicchiere mezzo pieno emerge che 1) Siamo di fronte a una competizione ancora piuttosto simbolica, che servirà piuttosto alle nazionali di medio lignaggio (Austria e Cechia ringraziano, sono ancora in corsa per il Mondiale nonostante il flop alle eliminatorie) che alle grandi potenze; 2) Sarà un’altra occasione per avere ragazzi motivati, sia che otterremo il pass per il Qatar che nella malaugurata ipotesi che…vabè, non tiriamoci altro gramo addosso.

Valerio Campagnoli (foto Uefa)