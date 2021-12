Pagina 229 | Cristiano Ronaldo. Ancora lui, contro tutto e tutti

Il Pallone d’Oro al rivale di sempre, inchieste spinose sul suo passato in bianconero. CR7 risponde facendo quel che meglio gli riesce: buttarla dentro

801 gol per il portoghese, che decide la gara contro l’Arsenal. Sul dischetto i Gunners vanno ko, per un ennesimo sciorinare di cifre che incantano tutti, meno che i detrattori del campione lusitano. Le cifre si inseriscono nel dibattito eterno tra lui e Leo Messi. Il calcio ormai più simile al wrestling, con schermaglie internettiane a cui noi possiamo solo assistere. Godendocele appieno, perchè per quanto lunga sia questa età dell’oro, non è certo infinita.



Valerio Campagnoli (foto Eurosport)