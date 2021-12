Pagina 229 | Eriksen e Kjaer, destini incrociati

Il difensore milanista affronterà un lungo stop, per il centrocampista dell’interista, purtroppo, è definitivo in Italia ma forse tornerà a giocare altrove. Eppure, che si celebri una vita salvata in un pomeriggio d’estate europea

C’è del retorico, del romantico, insomma qualcosa che rimane, in quest’era di narrazioni a ciclo continuo sul gioco più bello del mondo. Non sempre il film è a lieto fine, ma ci avviciniamo. E’ di poche ore fa la notizia che Christian Eriksen non potrà più tornare a calcare i campi in Italia. A gennaio sarà addio all’Inter, con la società nerazzurra che (sì, anche le cifre, per quanto in questi casi ciniche, vanno rese note) risparmierà diversi milioni.

Il tutto mentre Simon Kjaer sarà con la testa al lungo stop causa legamento ceduto. Al Milan stanno già pensando ai sostituti, Milenkovic della Fiorentina su tutti. A noi piace pensare che comunque, gli attori di quel film iniziato drammaticamente in Danimarca-Finlandia, avranno delle mogli e dei figli da abbracciare. Oltre a una grande amicizia regalata dal rettangolo di gioco.

Valerio Campagnoli (foto Eurosport)