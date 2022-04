Pagina 229 | Costi, riforme, Euro 2032: parla Gravina

A ruota libera il presidente della FIGC, intervenuto a “Il Foglio a San Siro”

Intervista fiume per il capo della Federcalcio, a toccare tantissimi punti. In generale: “il calcio italiano vive bene la sua dimensione sociale e culturale. A livello economico siamo più preoccupati: il motore perde colpi, ma non è da rottamare”. In merito ai costi: “cercheremo un piano triennale per attivare meccanismi di controllo.” Dal punto di vista tecnico: “non per sembrare una voce fuori dal coro, ma nonostante la disfatta della Nazionale maggiore, che rimane centrale nel dibattito, almeno abbiamo tre nazionali giovanili qualificate alle rispettive fasi finali.”

Un occhio alla sostenibilità: “l’indice di liquidità? Criterio che sarà usato per l’iscrizione alla serie A, sarà qualcosa di riduttivo, ma è finora la maniera più sostenibile che abbiamo”. Conclusione tra Euro 2032, nuovi stadi e crescita del nostro calcio: “Sul grande evento ci stiamo lavorando e siamo a buon punto, anche come volano per i nuovi impianti. A livello generale, stiamo vivendo un purgatorio sportivo anche per una cultura di massimizzazione del risultato. Riorganizzeremo i nostri centri federali, ma servirà più interconnessione con la Lega Serie A”.

Valerio Campagnoli (foto Gianluca Di Marzio)