Pagina 229 | Cosenza si apre al culto dioniGiaco

Ufficiale Davide Dionigi, che sostituirà Bisoli sulla panchina calabrese per il 22/23

Identikit al volo: classe 1974, nato a Reggio Emilia, inizia ad allenare nel 2010 con il Taranto in Lega Pro. Nella prima stagione centra i playoff, nella seconda sfiora la vittoria del campionato. Esordio in cadetteria sulla panchina della Reggina nella stagione 2012/2013, poi in Lega Pro la Cremonese condotta ai play off, poi Varese in Serie B. Matera e Catanzaro sempre in Lega Pro prima di sbarcare all’Ascoli che conduce alla salvezza nella stagione 2019/2020. Nella scorsa stagione dieci panchine a Brescia.

Accordo di un anno con i lupi della Sila, reduci dalla salvezza al cardiopalma conquistata al playout.



Valerio Campagnoli (foto Tuttosport)