Pagina 229 | Coppe e coppette. FAQ e spiegoni ad uso e consumo per romanisti o laziali

Conference come coppetta di poco valore? Titolo europeo a tutti gli effetti? Vale come l’Intertoto? Un vademecum per evitare bisticci o all’occorrenza alimentarli

“La Conference è ‘na coppetta” “La Coppa delle Fiere è l’antenata della Coppa Uefa” “Seh vabbè, guarda che la Conference è come l’Intertoto, un portaombrelli”… e così via. Figuriamoci poi quando il trionfo di Mourinho in Conference cade il giorno prima del fatidico 26 maggio, imperitura memoria del derby della “Coppa in faccia”, come i laziali amano chiamarla.

Premesso che tanto, tra biancocelesti e giallorossi l’unica cosa sicura come la morte è lo sfottò da bar, mettiamoci qui a chiarire qualche dubbio. Con considerazioni parafilosofiche sulla valenza di questo o quel torneo.



QUI L’ARTICOLO COMPLETO!!!



Valerio Campagnoli (foto Eco Di Bergamo)