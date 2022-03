Pagina 229 | Coppa del Re, tra mezze sorprese ed orgoglio territoriale

Betis Siviglia e Valencia volano all’atto conclusivo, superando Athletic Bilbao e Rayo Vallecano

Se si parla di Coppa Nazionale, Spagna, Francia e anche Germania, con il St Pauli eliminato ai quarti, si contendono la palma di competizione più interessante, quella senza la big che cannibalizza tutto. Se al di là delle Alpi il Versailles sfiora l’impresa di andare in finale (a terminare la corsa dei bleus royales ci pensa il 2-0 del Nizza), col Nantes che comunque non è proprio club di primo piano, al di là dei Pirenei il localismo tira tanto calcisticamente.

Comunidad Valenciana, Andalusìa, Paesi Baschi nonchè il club ribelle e antifascista di Madrid, fuori dai canoni tradizionali di Merengues e Colchoneros. Per la cronaca, 1-1 interno del Betis ieri, dopo l’1-2 corsaro a casa del Rayo; Valencia in finale con l’1-0 casalingo sull’Athletic dopo l’1-1 a Bilbao. Ancora una volta, a gioire non sarà il gotha del calcio, vivaddìo.



Valerio Campagnoli (foto Futbolretro)