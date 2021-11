Pagina 229 | Conte e il Tottenham, cardiopalma fin da subito

Subito tre gol in manco mezz’ora, poi si mollano gli ormeggi e il Vitesse va vicino allo scherzetto

Già ieri si era detto che no, Antonio Conte non è uno da cui aspettarsi banalità. Si esagera con quanto successo ieri: Son subito apre l’esordio in Conference contro gli olandesi e in 28 minuti gli Spurs sono già sul 3-0. Poi viene tutto buttato all’aria (Romero sotto la doccia anzitempo) e Lloris deve salvare la baracca con diversi interventi da Superman (3-2 il finale). Il tecnico predica pazienza, come era prevedibile. Di sicuro, le emozioni non sono tardate al primo appuntamento.



Valerio Campagnoli (foto Repubblica)