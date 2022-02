Pagina 229 | Considerazioni sparse sulla situazione attuale in Ucraina

Poco spazio alle analisi, quelle le lasciamo agli specialisti. Un po’ di appunti in libertà però, trovano sempre luogo

E’ un mosaico di fatti, quello che crea le opinioni. Questo, almeno se non ci lascia andare dall’emozione e si cerchi di razionalizzare. Europa (almeno quella occidentale) contro la Russia, a sua volta contro l’Ucraina. Campionato inevitabilmente sospeso nel granaio d’Europa. Ma nelle strade c’è panico ormai, parafrasando gli 883. Rimane a casa Roberto de Zerbi, mister di una delle squadre del lato orientale ucraino, che già dal 2014 assieme alla Repubblica di Lugansk è contesa con i russi. Gli facciamo i nostri migliori auguri.

Intanto lo Schalke 04 rimuove lo sponsor Gazprom, quantomeno temporaneamente. Non è difficile capire l’opportunità del gesto, in un equilibrio instabilissimo: la Germania dipende dal 55% dal gas russo, e Gelsenkirchen – città dei Königblauen– è tra i centri strategici dell’approvigionamento energetico tedesco. Meglio aspettare tempi migliori per sbandierare uno sponsor che versa più di 30 milioni di euro l’anno nelle casse del club.

Aggiungiamoci come la Gazprom stessa, di proprietà prevalente del governo russo, sia uno dei main sponsor della Champions League e del Mondiale 2018, e abbiamo la quadra sintetizzabile in: la ragion di Stato ( leggi anche economica) surclassa popoli, movimenti, idee.

Valerio Campagnoli (foto Eurosport)