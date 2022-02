Pagina 229 | Conference League, la Roma attende il sorteggio delle 13

50% di possibilità per Mourinho di trovarsi avversari ostici. Da evitare Bodo, Leicester, Marsiglia e PSV Eindhoven

Tra poco più di mezz’ora l’urna di Nyon stilerà il tabellone degli ottavi: ecco le possibili sfidanti dei giallorossi, tra parentesi le squadre sconfitte al round precedente:

Bodo/Glimt (eliminato il Celtic)

PSV Eindhoven (eliminato il Maccabi Tel Aviv)

Olympique Marsiglia (eliminato il Qarabag)

Leicester (eliminato il Glasgow Rangers)

Partizan (eliminato lo Sparta Praga)

Slavia Praga (eliminato il Fenerbahce)

Vitesse (eliminato il Rapid Vienna)

Paok (eliminato il Midtjylland)



Le prime quattro –vuoi per blasone, vuoi perchè realmente attrezzate ad arrivare fino in fondo– sono clienti poco graditi ai capitolini. Più agevoli gli altri confronti, ma per lo Special One una vittoria di prestigio può rafforzare il morale di una truppa che finora ha vivacchiato durante la stagione.



Valerio Campagnoli (foto AS Roma)