Pagina 229 | Come leggere il passivo di bilancio della Juventus

Posto che le condizioni finanziarie (soprattutto nel post-pandemia) hanno attanagliato un po’ tutti, piccolo focus sui conti bianconeri

Bilancio del primo semestre 21/22: passivo di 119 milioni di euro, con lo stipendio monstre di Cristiano Ronaldo che grava solo per due mensilità. Ricavi inevitabilmente segnati dal Covid, soprattutto per quanto riguarda i contingentamenti allo Juventus Stadium: meno 35,2 milioni. Minori costi operativi per 21 milioni di euro.

Contrazione da cui il club di Andrea Agnelli non sembra risentirne troppo: la competività rimane, e del resto un Ronaldo non fa primavera, anzi.



