Pagina 229 | Caso Eriksen, nuovi protocolli sanitari

Andrebbero a sostituire quelli approvati nel 2017, in materia di idoneità nello sport

La rescissione del contratto tra il danese e l’Inter, nonostante un defibrillatore sottocutaneo, ha aperto la strada a nuove norme potenzialmente meno restrittive in Italia per la pratica sportiva. Un comitato, composto da una quindicina di specialisti in rappresentanza di associazioni e società cardiologiche nazionali nonchè della Federazione Medico Sportiva italiana, sta per terminare il nuovo lavoro di aggiornamento, in uscita nei prossimi mesi.



Il primo punto di valutazione rimarrà la natura della patologia invalidante e la sua gravità; il secondo punto riguarderà il tipo di sport praticato: gli sport di destrezza, di potenza, un misto tra le due categorie precedenti – qui rientra il calcio -, e quelli aerobici.



Una malattia potenzialmente progressiva, che può aggravarsi per continui sforzi, come ad esempio la cardiomiopatia aritmogena (quella -purtroppo- di Piermario Morosini e Davide Astori), non potrà essere superata con il semplice ICD, ossia il defibrillatore automatico impiantabile. Per la miocardite, il discorso sarebbe diverso: la guarigione potrebbe portare al ritorno alle gare anche senza defibrillatore.



Valerio Campagnoli (foto Gazzetta)